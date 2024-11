Macron visitará a Argentina no fim de semana, antes do G20 no Rio

O presidente francês, Emmanuel Macron, visitará Buenos Aires no fim de semana para manter "um diálogo exigente" sobre o clima com o presidente argentino. Javier Milei, antes de participar da cúpula do G20 em 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro, anunciou a Presidência francesa.

Como parte da viagem pela América Latina, Macron visitará o Chile nos dias 20 e 21 de novembro, onde passará por Santiago e Valparaíso, segundo a Presidência francesa.

