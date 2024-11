John Paulson diz não poder assumir cargo de secretário do Tesouro sob Trump

O investidor veterano John Paulson não está no páreo para se tornar secretário do Tesouro do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, disse Paulson em comunicado ao The Wall Street Journal.

"Embora vários meios de comunicação tenham me mencionado como candidato a secretário do Tesouro, minhas complexas obrigações financeiras me impediriam de ocupar um cargo oficial na administração do presidente Trump neste momento", explicou o investidor. "No entanto, pretendo continuar ativamente envolvido com a equipe econômica do presidente e ajudar na implementação das propostas políticas pendentes do presidente Trump."