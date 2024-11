Indústria petrolífera dos EUA pagará por emissões excessivas de metano

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira (12) uma nova regulamentação para impor multas às empresas de produção de gás e petróleo que emitam metano em excesso.

O anúncio, que tem como objetivo limitar as emissões desse gás de forte efeito estufa, coincide com a conferência sobre o clima COP29, em Baku, no Azerbaijão, iniciada na segunda-feira.