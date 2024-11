Fundo para perdas e danos pela mudança climática está 'pronto' para entrar em vigor

Quase 200 nações concordaram, na COP28 do ano passado, em lançar um fundo responsável pela distribuição de ajuda aos países em desenvolvimento para sua reconstrução após desastres climáticos.

A mudança climática torna as inundações, os furacões e os fenômenos meteorológicos extremos mais violentos e frequentes, segundo os cientistas.

"O fundo de perdas e danos está pronto para desembolsar financiamento", disse o diretor-executivo Ibrahima Cheikh Diong, do Senegal, ao assinar os protocolos que lançam oficialmente a iniciativa.

O lançamento do fundo representa um progresso nas disputas entre países do Norte e do Sul global sobre o financiamento climático, uma questão central na COP29.

Países ricos como Alemanha, França, Emirados Árabes Unidos e Dinamarca comprometeram-se até agora a doar 722 milhões de dólares (4,16 bilhões de reais).