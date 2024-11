Dois mortos em Israel após disparos de foguetes oriundos do Líbano

O médico de emergência Dor Vakinin indicou que um foguete atingiu um depósito perto da cidade de Nahariya e que as equipes de emergência chegaram "rapidamente" ao local.

Dois homens morreram, nesta terça-feira (12), no norte de Israel por disparos de foguetes, anunciaram os serviços de resgate, ao mesmo tempo que o Exército israelense afirmou ter observado "uma dezena" de projéteis oriundos do Líbano.

O Exército declarou que "uma dezena de projéteis" foram disparados do Líbano contra o norte de Israel, alguns dos quais foram interceptados enquanto "outros caíram na região".

O movimento islamista libanês Hezbollah disse que lançou mísseis contra uma base militar aérea ao sul de Tel Aviv.

Sirenes de ataque aéreo soaram no centro e no norte de Israel, inclusive em Tel Aviv, de acordo com um jornalista da AFP presente, e a mídia israelense informou que o aeroporto Ben Gurion foi temporariamente fechado.