Coreia do Norte ratifica tratado de ajuda militar mútua com a Rússia

A Coreia do Norte ratificou um tratado de defesa com a Rússia que estipula a ajuda militar mútua, informou nesta terça-feira, 12, a mídia estatal do país. Estados Unidos, Coreia do Sul e Ucrânia afirmam que a Coreia do Norte enviou milhares de soldados à Rússia em apoio ao conflito contra a Ucrânia.

A Rússia concluiu a ratificação do tratado na semana passada, após o pacto ter sido assinado pelo presidente russo, Vladimir Putin, e pelo líder norte-coreano, Kim Jong-Un, em junho. O acordo é considerado a maior aliança militar de ambos os países desde o fim da Guerra Fria.

O Tratado de Parceria Estratégica Abrangente entrará em vigor quando ambos os lados trocarem documentos sobre a ratificação, segundo a mídia estatal norte-coreana. A Coreia do Norte ratificou o tratado através de um decreto assinado na segunda-feira, 11, por Kim.