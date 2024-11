Confronto entre presos deixa 15 mortos em prisão no Equador

Ao menos 15 detentos morreram e outros 14 ficaram feridos em um novo confronto entre presos ocorrido nesta terça-feira (12) em uma conturbada prisão no porto equatoriano de Guayaquil, no primeiro massacre em uma prisão enfrentado pelo presidente Daniel Noboa em meio à sua guerra contra o crime.

O complexo penitenciário de Guayaquil (sudoeste), que inclui a Penitenciária do Litoral, é um cenário frequente de assassinatos brutais, por vezes com corpos desmembrados e queimados em grandes fogueiras. O pior foi registrado em setembro de 2021, quando 119 detentos foram cruelmente assassinados.

Considerados entre os piores massacres deste tipo na América Latina, estes conflitos no Equador já deixaram mais de 460 detentos mortos desde fevereiro de 2021. No passado, foram até mesmo transmitidos ao vivo nas redes sociais.

Diversos confrontos entre presos de facções criminosas rivais já ocorreram em prisões no Equador, o que as autoridades atribuem a disputas de poder pelo controle da distribuição de cocaína para Estados Unidos e Europa.

O SNAI indicou que após os "graves incidentes", a Penitenciária do Litoral, com cerca de 6.800 pessoas e a maior do país, ficou "sob controle absoluto" da força pública, incluindo os militares responsáveis pelas prisões.

A violência que começou nas prisões do Equador anos atrás se transferiu para as ruas. A taxa de homicídios do Equador subiu de seis a cada 100.000 habitantes em 2018 para um recorde de 47 em 2023.

Com uma localização privilegiada no Pacífico e entre Colômbia e Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, o Equador também enfrenta um aumento no tráfico de drogas.

O país já apreendeu cerca de 249 toneladas de drogas em 2024, superando as 219 toneladas apreendidas em 2023.

