China e Rússia devem lutar contra política de 'contenção' do EUA, afirma Shoigu

O diretor do Conselho de Segurança da Rússia e ex-ministro da Defesa do país, Serguei Shoigu, afirmou ao ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, que a tarefa mais urgente dos dois países é contra-atacar a política de "contenção" dos Estados Unidos.

Shoigu também elogiou a aliança entre Pequim e Moscou, que chamou de "modelo de colaboração entre duas potências no mundo de hoje".

"Embora não seja uma aliança político-militar como as forjadas durante a Guerra Fria, as relações entre nossos países superam as relações interestatais", disse, segundo as agências de notícias russas.

Por sua vez, Wang também destacou a força das relações, que "resistiram ao teste das circunstâncias internacionais e sempre conseguiram manter um estado de desenvolvimento saudável e estável".