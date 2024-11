Blinken viaja a Bruxelas para discutir ajuda à Ucrânia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, fará uma viagem de emergência a Bruxelas nesta terça-feira (12) para discutir a ajuda à Ucrânia no conflito com a Rússia, após a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

Blinken, o máximo representante diplomático do governo do presidente em fim de mandato Joe Biden, se reunirá na quarta-feira "com os seus homólogos da Otan e da União Europeia para discutir a ajuda à Ucrânia na sua defesa contra a agressão russa", declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em comunicado.