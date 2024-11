Apec realiza cúpula no Peru sob a sombra do protecionismo de Trump

O presidente em fim de mandato dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, participarão na sexta e sábado na reunião do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que reúne 21 economias que representam 60% do PIB mundial.

A anfitriã da Apec é a presidente do Peru, Dina Boluarte, cujo país é um aliado estratégico da China com um acordo de livre comércio.

"O que os chineses aprenderam com Trump é que ele diz muitas coisas (...) porque é caprichoso, mas não necessariamente cumpre as suas ameaças", disse Hoo Tiang Boon, professor da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura.

E pode inclusive aumentar "a presença e a influência da China na América Latina", disse à AFP Michael Shifter, do think tank Diálogo Interamericano, com sede em Washington.

A sua retórica, no entanto, pode levar os países do sudeste do Pacífico, como Indonésia ou Singapura, a tomar partido entre a China e os Estados Unidos.

- "Empoderar, incluir, crescer" -

A partir de quarta-feira, o Peru receberá ministros, empresários e executivos dos países que compõem a Apec, fórum criado em 1989.

Sob o lema "Empoderar, Incluir, Crescer", a Apec 2024 em Lima planeja discutir comércio e investimento, inovação e digitalização, e crescimento sustentável para um desenvolvimento resiliente, segundo os organizadores. As suas decisões não são vinculativas.

O governo mobilizou 13 mil policiais para garantir a segurança da cúpula, ameaçada por três dias de manifestações contra Boluarte, cuja impopularidade é superior a 90%, segundo as pesquisas.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, será uma das principais ausências da cúpula. O seu país não reconhece o governo de Dina Boluarte desde a saída do poder do esquerdista Pedro Castillo, em dezembro de 2022.

Entre os líderes que confirmaram presença estão o presidente do Chile, Gabriel Boric; o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau; o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol; o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba; o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto; o primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong; o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, e o presidente do Vietnã, Luong Cuong.

