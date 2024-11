Alemanha terá legislativas antecipadas em fevereiro após colapso da coalizão de Scholz

Segundo outra fonte, Scholz apresentará uma moção de confiança ao Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento, em 16 de dezembro. A votação dos deputados acontecerá no dia 18.

Após vários dias de disputa, a data foi decidida em um acordo com o principal partido de oposição, os conservadores da CDU/CSU, informaram à AFP nesta terça-feira (12) fontes do partido governante.

A maior economia da Europa enfrenta uma crise política desde a ruptura, na quarta-feira da semana passada, do governo de coalizão formado pelos social-democratas de Scholz, os Verdes e os liberais do partido FDP, que comandava o país desde o final de 2021.

O abalo acontece no pior momento possível para a principal economia do continente, que enfrenta uma grave crise industrial e a preocupação com as consequências que o retorno de Donald Trump à Casa Branca terão para seu comércio e segurança.

Scholz, que atualmente lidera um governo minoritário com os Verdes, cogitava inicialmente um voto de confiança em 15 de janeiro e eleições em março.