Vitor Roque marca, e Betis empata com Celta no Campeonato Espanhol

Apesar do gol do atacante brasileiro Vitor Roque, o Betis não passou de um empate em casa com o Celta de Vigo em 2 a 2 neste domingo (10), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, um resultado que pode afastar o time da Andaluzia da zona de classificação para as copas europeias.

O Betis esteve atrás no placar na maior parte do jogo e conseguiu salvar um ponto graças ao gol nos acréscimos de Marc Bartra (90'+5). Vitor Roque marcou no final do primeiro tempo (40').

Foi o terceiro gol do brasileiro de 19 anos no Campeonato Espanhol desde chegou ao Betis emprestado pelo Barcelona.