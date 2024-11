United vence antes da chegada de Amorim; Tottenham perde em casa

O Manchester United venceu o Leicester por 3 a 0 neste domingo (10), pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, na véspera da chegada do técnico português Rúben Amorim, enquanto o Tottenham foi derrotado em casa por 2 a 1 pelo Ipswich Town. Com gols do português Bruno Fernandes (17'), do argentino Alejandro Garnacho (82') um gol contra do dinamarquês Jannik Vestergaard (38'), o United, comandado pelo interino Ruud van Nistelrooy, não teve problemas conseguir a vitória em Old Traffort. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A ponto de dar as boas-vindas a Amorim, que neste domingo comandará o Sporting de Lisboa pela última vez antes de chegar a Manchester, os 'Red Devils sobem para a 13ª posição na tabela, com 12 pontos.

O Leicester, por sua vez, fica em 16º com dez pontos, à beira da zona de rebaixamento Outra equipe que está se mostrando muito irregular nesta temporada é o Tottenham, que voltou a ser derrotado em casa. Os 'Spurs' foram para o intervalo perdendo por 2 a 0, com os gols de Sammie Szmodics (31') e Liam Delap (43'), e no segundo tempo só conseguiram descontar marcando com o uruguaio Rodrigo Bentancur (69').

Com o resultado, o Tottenham fica na décima colocação, enquanto o Ipswich Town (17º) consegue sua primeira vitória e sai da zona de rebaixamento. Já o Nottingham Forest (3º) teve sua sequência de vitórias interrompidas pelo Newcastle (8º), que venceu por 3 a 1 com um de seus gols marcado pelo brasileiro Joelington. O gol do Forest saiu no primeiro tempo, pelos pés do também brasileiro Murillo.

A 11ª rodada do Campeonato Inglês termina neste domingo com o clássico londrino entre Chelsea e Arsenal em Stamford Bridge. O líder é o Liverpool (28 pontos), que no sábado venceu o Aston Villa (2 a 0) e abriu cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City (2º), derrotado pelo Brighton (2 a 1) na rodada. -- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado: Crystal Palace - Fulham 0 - 2

West Ham - Everton 0 - 0 Wolverhampton - Southampton 2 - 0 Brentford - Bournemouth 3 - 2