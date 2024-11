Rússia e Ucrânia lançam maiores ataques de drones desde início do conflito

De acordo com a mesma fonte, outros 36 drones foram abatidos em duas regiões que fazem fronteira com Moscou e três outras regiões fronteiriças ucranianas.

Putin assinou um acordo de defesa mútua com a Coreia do Norte, cujos soldados estão, de acordo com Kiev e Washington, prestes a se juntar aos russos que combatem as forças ucranianas.

Concluído durante uma visita de Putin a Pyongyang em junho, o acordo entre dois dos principais inimigos dos Estados Unidos prevê, entre outras coisas, uma "assistência militar imediata" recíproca no caso de um ataque a qualquer um dos países.

O acordo formaliza meses de crescente cooperação de segurança entre ambos, aliados comunistas durante a Guerra Fria.