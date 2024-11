Milhares protestam contra governo regional conservador após inundações

Um grupo de manifestantes entrou em confronto com a polícia de choque em frente à prefeitura de Valência, onde iniciaram a manifestação em direção à sede do governo regional. A polícia usou cassetetes para contê-los.

Milhares de pessoas protestaram na cidade de Valência, na Espanha, para exigir a renúncia do líder do governo regional, Carlos Mázon, após as inundações da semana passada, que deixaram mais de 200 mortos e outras pessoas desaparecidas.

Muitos manifestantes ergueram cartazes feitos em casa ou gritavam "Mazón, renuncie!". Outros carregavam placas com mensagens como "Vocês nos mataram!". Ao chegarem à sede do governo regional, alguns manifestantes jogaram lama no prédio e deixaram impressões de mãos sujas em sua fachada.

No sábado, Mazón disse à emissora regional À Punt que "haverá tempo para responsabilizar as autoridades", mas que agora "é hora de continuar limpando nossas ruas, ajudando as pessoas e reconstruindo". Ele disse ainda que respeitava a manifestação.

Mazón, do conservador Partido Popular, está sendo criticado pelo que as pessoas percebem como uma resposta lenta e caótica ao desastre natural. Milhares de voluntários foram os primeiros a chegar a muitas das áreas mais afetadas nos arredores do sul de Valência. Levou dias para que as autoridades mobilizassem os milhares de reforços policiais e soldados que o governo regional pediu às autoridades centrais para enviar.