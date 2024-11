Lyon vence Saint-Etienne em clássico no Campeonato Francês

O Lyon venceu o Saint-Étienne por 1 a 0 neste domingo (10), no clássico da 11ª rodada do Campeonato Francês, com um gol do seu eterno capitão Alexandre Lacazette (29’).

Com a vitória, o time sobe para a quinta posição na tabela, que dá vaga na Liga Europa, com 18 pontos.

Por sua vez, o Saint-Etienne é o 16º, empatado em pontos com Angers e Nantes (10 pontos cada).