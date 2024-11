Fritz vence Medvedev e consegue 1ª vitória no ATP Finals

Medvedev não aproveitou as três oportunidades de quebra que teve durante a partida e terminou o primeiro set com três duplas faltas que o levaram a quebrar sua raquete no chão quando foi para o banco.

Fritz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 20 minutos.

O tenista americano Taylor Fritz, número 6 do mundo, conseguiu sua primeira vitória no ATP Finals que começou neste domingo (10), em Turim, ao vencer o russo Daniil Medvedev (N.4), que voltou a mostrar descontrole emocional.

Essa primeira parcial foi muito equilibrada, com ambos os jogadores muito eficientes no saque, sem conceder break points até que Fritz teve a primeira chance no décimo game e Medvedev cometeu dupla falta.

No início do segundo set, o russo melhorou e teve três break points nos primeiros games de serviço de Fritz, mas o americano manteve o sangue frio, se salvou e obteve sua quebra no sexto game para abrir a vantagem necessária para selar a vitória.

Medvedev, campeão do ATP Finals em 2020 e finalista em 2021, foi vaiado pelo público por sua falta de envolvimento em alguns momentos, como ao tentar devolver o saque de Fritz segurando a raquete ao contrário, com 40-0 a favor do americano.