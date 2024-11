Cuba é sacudida por terremoto após furacões e apagões atingirem a ilha

Um terremoto com magnitude preliminar de 6,8 sacudiu o leste de Cuba neste domingo, 10, depois de semanas de furacões e apagões que deixaram muitos na ilha desolados.

O epicentro do terremoto foi localizado a cerca de 40 quilômetros ao sul de Bartolomé Maso, Cuba, de acordo com um relatório do Serviço Geológico dos EUA.

O estrondo foi sentido em toda a região leste da ilha, inclusive em cidades maiores como Santiago de Cuba, bem como Holguin e Guantánamo.