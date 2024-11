Morre José Botafogo Gonçalves, diplomata e ex-ministro da Indústria, aos 89 anos

O diplomata e ex-ministro da Indústria José Botafogo Gonçalves morreu nesta sexta-feira, 8, aos 89 anos, no Rio de Janeiro. Nascido em Belo Horizonte, Gonçalves era graduado ciências jurídicas e sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ).

Por um breve período, entre 1998 e 1999, foi ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo no governo de Fernando Henrique Cardoso. Atualmente, era vice-presidente emérito do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).

"Lamentamos profundamente e expressamos nossas condolências à família, amigos e colegas do embaixador", declarou a organização em nota.