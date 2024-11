Militão sofre grave lesão no joelho e perderá o restante da temporada

O Real Madrid não deu um prazo para o retorno do jogador, mas uma lesão com esta gravidade demanda vários meses de recuperação.

O zagueiro brasileiro Éder Militão sofreu "uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com afetação de ambos os meniscos na perna direita" e perderá o restante da temporada, informou o Real Madrid neste sábado (9).

O zagueiro brasileiro teve que ser retirado do campo de maca aos 26 minutos do primeiro tempo contra o Osasuna e foi substituído pelo jovem Raúl Asencio, de 21 anos.

Em agosto de 2023, Éder Militão rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no primeiro jogo do Campeonato Espanhol, contra o Athletic Bilbao, e ficou oito meses afastado após passar por cirurgia.

Além dele, o Real Madrid também perdeu por lesão o atacante Rodrygo e o lateral-direito Lucas Vázquez.