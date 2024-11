Irã acusa Alemanha de defender 'terrorista' após morte de cidadão com dupla nacionalidade

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abas Araghchi, acusou a Alemanha de defender um “terrorista” depois que a morte no Irã de Jamshid Sharmahd, um cidadão com dupla nacionalidade condenado à execução, provocou a condenação de Berlim.

Em 28 de outubro, o Irã anunciou a execução de Sharmahd, de 69 anos. Oito dias depois, um porta-voz do Judiciário indicou que Sharmahd havia morrido antes que a execução “iminente” pudesse ocorrer, devido a causas naturais.

Após o anúncio inicial da execução, Berlim chamou de volta seu embaixador no Irã e fechou três consulados iranianos na Alemanha, o que levou o Irã a chamar um “forte protesto” ao encarregado de negócios alemão, que foi convocado.