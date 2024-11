Em jogo de 6 gols, Milan empata com Cagliari no Campeonato Italiano

Com um minuto de jogo, Nadir Zortea abriu o placar para os donos da casa, mas Leão virou o jogo para o Milan ainda no primeiro (15' e 40').

O Milan, que no meio da semana derrotou o Real Madrid por 3 a 1 na Liga dos Campeões, tropeçou neste sábado (9) pelo Campeonato Italiano ao empatar em 3 a 3 com o Cagliari na Sardenha, em jogo pela 12ª rodada.

O Cagliari, que vinha de três derrocas consecutivas, criou várias chances e conseguiu empatar no início da segunda etapa com o lateral Gabrielle Zappa (53'), aproveitando erro na saída de bola de Youssouf Fofana.

O inglês Tammy Abraham (69') voltou a colocar o Milan na frente com o gol que parecia ser o da vitória, mas Zappa voltou a empatar nos minutos finais (89).

Com um jogo a menos, o Milan segue na sétima posição da Serie A, a sete pontos do líder Napoli, que no domingo visita a Inter de Milão.