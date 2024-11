City leva virada do Brighton e sofre 4ª derrota consecutiva

Pela primeira vez em sua carreira como treinador, Pep Guardiola chega a uma série de quatro derrotas consecutivas, ao ver o seu Manchester City cair diante do Brighton por 2 a 1 neste sábado (9), pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.

Faltando 12 minutos para o apito final, o City vencia por 1 a 0 graças ao gol do norueguês Erling Haaland no primeiro tempo (23), mas o brasileiro João Pedro (78') e Matt O'Riley (83'), que haviam começado no banco de reservas, viraram o jogo na reta final.

Treinador desde 2008, com passagens vitoriosas por Barcelona, Bayern de Munique e agora no Manchester City, Guardiola sofre pela primeira vez quatro derrotas consecutivas.