Catar deixa de ser mediador na guerra em Gaza, diz fonte diplomática

Juntamente com os Estados Unidos e o Egito, o Catar vem tentando, há meses, intermediar um cessar-fogo e um acordo para a troca de reféns e prisioneiros entre Israel e o Hamas, mas as negociações estão em um impasse.

Mais de 43.550 pessoas foram mortas na ampla ofensiva militar lançada por Israel em Gaza em resposta ao ataque do Hamas, de acordo com o Ministério da Saúde da Faixa, que é governada pelo movimento islamista.

A guerra entre Israel e o Hamas estourou em 7 de outubro com o ataque do movimento islamista no sul de Israel, que matou 1.206 pessoas, incluindo reféns mortos ou mortos em cativeiro, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.

Um emirado rico aliado dos EUA, o Catar tem sido a sede do escritório político do Hamas há mais de dez anos.

Também foi o lar do ex-líder do grupo islamista, Ismail Haniyeh, que foi assassinado em 31 de julho em um ataque em Teerã atribuído a Israel.

O escritório do Hamas no Catar foi “aberto em 2012 em coordenação com o governo dos EUA, seguindo sua solicitação de ter um canal de comunicação” com o movimento, explicou um funcionário do Catar no início da guerra.

csp/th/tp/anr/meb/mb/dd/yr