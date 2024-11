Uruguai receberá cúpula do Mercosul em 5 e 6 de dezembro

Também é aguardada a presença do presidente do Panamá, país que está avançando para sua integração como Estado Associado.

Estão convocados para o encontro no Edifício Mercosul, em Montevidéu, os presidentes dos quatro países fundadores do Mercado Comum do Sul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), bem como da Bolívia, que formalizou sua adesão como membro pleno em julho.

A próxima cúpula do Mercosul será nos dias 5 e 6 de dezembro no Uruguai, que neste semestre ocupa a presidência pro tempore do bloco sul-americano, informaram nesta sexta-feira (8) fontes oficiais uruguaias.

A última cúpula do Mercosul, realizada no dia 8 de julho em Assunção, aconteceu sem a presença do presidente Javier Milei, da Argentina, a segunda maior economia do bloco, uma ausência questionada principalmente pelo presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou.

A 65ª cúpula do Mercosul ocorrerá em meio ao impasse nas negociações para um acordo de livre comércio com a União Europeia (UE), que está sendo negociado há mais de 20 anos e que prevê a eliminação da maioria das tarifas entre as duas regiões, criando um espaço comercial de mais de 700 milhões de consumidores.

As negociações foram retomadas nos últimos meses com o impulso de países membros como Alemanha e Espanha. O acordo, no entanto, enfrente resistência principalmente da França.