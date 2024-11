Trump soma 301 votos do Colégio Eleitoral enquanto Harris tem 226, afirmam veículos americanos

O ex-presidente republicano Donald Trump conquistou a Casa Branca ao obter mais do que os 270 votos do Colégio Eleitoral necessários para derrotar a vice-presidente democrata Kamala Harris, anunciaram as emissoras de televisão dos Estados Unidos na madrugada de quarta-feira.

O magnata venceu mais da metade dos 50 estados do país; seis dos sete considerados decisivos: Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan e Nevada, somando 301 votos do Colégio Eleitoral.

Já Kamala Harris obteve 226.