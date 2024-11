Secretário de Defesa dos EUA fala sobre Líbano e Gaza com novo ministro israelense

Austin "realizou hoje uma ligação de apresentação com o novo ministro israelense da Defesa, Israel Katz, e o parabenizou por sua recente nomeação", disse em comunicado o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder.

Katz assumiu o cargo perante o Parlamento no dia anterior, depois que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, demitiu na terça-feira o então titular da Defesa, Yoav Gallant, por divergências sobre como conduzir a guerra em Gaza, que começou após o ataque mortal do movimento islamista Hamas contra Israel de 7 de outubro de 2023.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, falou nesta sexta-feira (8) sobre a situação no Líbano e na Faixa de Gaza na primeira ligação com seu novo par israelense, Israel Katz, informou o Pentágono.

O secretário disse a Katz que Washington está comprometido com um acordo que permita que cidadãos libaneses e israelenses deslocados por mais de um ano de violência transfronteiriça retornem para suas casas, assim como com o retorno dos reféns sequestrados pelo Hamas, segundo Ryder.

O movimento islamista Hezbollah dispara projéteis contra o território israelense desde 8 de outubro de 2023, um dia após o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, em apoio ao seu aliado palestino.

Em 23 de setembro, o Exército israelense iniciou uma campanha de bombardeios intensos no Líbano e, uma semana depois, lançou uma ofensiva terrestre no sul do país.