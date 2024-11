Português Leonardo Jardim substitui Crespo no comando do Al-Ain

O técnico português chega ao Al-Ain depois de ter sido campeão dos Emirados Árabes Unidos em 2023 com o grande rival, o Shabab Al-Ahli. Em seu currículo, também tem os títulos nacionais de França, Grécia e Arábia Saudita.

Jardim, ex-treinador do Monaco, assinou contrato até o próximo Mundial de Clubes, previsto para junho do ano que vem nos Estados Unidos, informou o clube na rede social X.

Atual campeão da Ásia, o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, anunciou nesta sexta-feira (8) o português Leonardo Jardim como novo técnico, depois da demissão do argentino Hernán Crespo, que levou a equipe ao título continental em maio.

Crespo foi demitido na quinta-feira, um dia depois da goleada sofrida pelo Al-Ain para o saudita Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, na Champions da Ásia, um resultado que deixa os atuais campeões na lanterna da competição, ainda na metade da fase de grupos.

O argentino de 49 anos assumiu a equipe em novembro do ano passado e seis meses depois foi campeão continental, mas desde o início da atual temporada o desempenho foi aquém das expectativas.

Agora livre no mercado, Crespo já trabalhou no Brasil, em 2021, quando comandou o São Paulo e conquistou o título do Campeonato Paulista.