Olympique de Marselha perde em casa e coloca vice-liderança no Francês em risco

O time de Marselha é o vice-líder, mas poderá ser deixado para trás pelo Monaco (3º) que tem a mesma pontuação e no sábado visita o Strasbourg (9º), e pelo Lille (4º), que no domingo enfrenta o Nice (5º).

Duas semanas depois de ter sido derrotado em casa pelo Paris Saint-Germain, o Olympique de Marselha caiu mais uma vez no estádio Vélodrome, ao perder para o Auxerre por 3 a 1 nesta sexta-feira (8), no jogo que abriu a 11ª rodada do Campeonato Francês.

Os jogos em casa estão sendo um martírio para o Olympique de Marselha nesta temporada. A equipe não vence em seu estádio desde meados de setembro.

Graças á vitória, o Auxerre sobe provisoriamente para a sexta posição na tabela, depois de vencer três de seus últimos quatro jogos.

O time construiu o resultado no primeiro tempo, com os gols de Lassine Sinoyoko (10'), Gaëtan Perrin (43') e Hamed Traoré (45'). Depois do intervalo, o Olympique descontou com o inglês Mason Greenwood cobrando pênalti (65').