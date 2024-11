Milhares protestam contra 'retorno dos fascistas' em Bangladesh

Milhares de apoiadores do principal partido de oposição à ex-primeira-ministra de Bangladesh Sheikh Hasina protestaram nesta sexta-feira (8) em Daca para "impedir o retorno dos fascistas", constataram jornalistas da AFP.

Convocados pelo Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), os manifestantes desfilaram pelas ruas de Daca em uma das maiores mobilizações na capital desde as que precederam a queda do regime autoritário da premiê em agosto.

"Estamos aqui para proteger o direito de voto e impedir o retorno dos fascistas (...) Não podemos permitir o fracasso do governo provisório", disse à multidão o vice-presidente do BNP, Tarique Rahman, exilado no Reino Unido.