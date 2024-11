Manifestantes impedem que presidente do Parlamento austríaco preste homenagem pela Noite dos Cristais

Manifestantes judeus impediram, nesta sexta-feira (8), que o presidente do Parlamento austríaco, membro da extrema-direita, depositasse uma homenagem em Viena para relembrar a Noite dos Cristais de 1938, algo nunca visto no país alpino.

O representante oficial dessa comunidade, Oskar Deutsch, não convidou Rosenkranz para as comemorações, argumentando que seria "impossível honrar as vítimas com uma pessoa assim".

O novo presidente do Parlamento, que também é responsável por supervisionar o fundo de compensação para as vítimas do nazismo, prometeu "continuar a luta contra o antissemitismo" e disse que é "falso" que ele represente uma ameaça para os judeus na Áustria, algo do que é acusado.

Apesar de ter vencido nas urnas, o FPÖ continua excluído das negociações para formar governo, devido à falta de possíveis aliados.

