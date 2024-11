Líderes da UE se reúnem para discutir a urgência de implementar reformas econômicas

Os líderes dos países da União Europeia (UE) participam nesta sexta-feira (8) em Budapeste de uma reunião de cúpula para discutir sobre a necessidade "urgente" de implementar reformas econômicas no bloco, em particular diante do retorno de Donald Trump à Casa Branca.

Os governantes da UE examinarão um relatório elaborado por Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE), que faz um alerta sobre a crescente lacuna entre a Europa e os Estados Unidos.

As recomendações mencionadas no documento "já eram urgentes, dada a situação econômica em que estamos. Tornaram-se ainda mais urgentes após as eleições americanas", declarou Draghi ao chegar à reunião de cúpula.