Israel envia aviões para repatriar torcedores de futebol após incidentes em Amsterdã

O presidente israelense, Isaac Herzog, condenou os confrontos e disse que as imagens lembravam o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

As autoridades israelenses não demoraram a reagir diante do ocorrido.

"Vemos com horror essa manhã as imagens impactantes e vídeos que desde 7 de outubro esperávamos não voltar a ver: um progrom antissemita que está acontecendo atualmente contra torcedores do Maccabi Tel Aviv e cidadãos israelenses no coração de Amsterdã, Países Baixos", escreveu no X.

O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, qualificou os fatos de "espantosos" e de "ataque antissemita premeditado", anunciando o envio "imediato de dois aviões de resgate" para prestar ajuda e repatriar os torcedores israelenses.

O primeiro avião decolou do aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv para Amsterdã nesta sexta-feira, segundo uma fonte aeroportuária.