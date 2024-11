G20 Brasil: Praticamente todos pediram bilaterais, mas tempo de Lula não é farto, diz Lyrio

Praticamente todos os chefes de Estado e de governo que vão participar da cúpula de líderes do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20) solicitaram encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores (MRE), embaixador Maurício Lyrio. O evento está marcado para os dias 18 e 19 de novembro, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio.

"Há um pedido enorme de bilaterais, mas o presidente Lula não terá um período farto, pois estará presidindo as três sessões do G20, então as bilaterais podem ser antes ou depois das sessões", comentou o diplomata. A expectativa é a de que o chefe do Executivo volte a Brasília ainda na noite de terça-feira (19), porque no dia seguinte está prevista uma visita de chefe de Estado do presidente da China, Xi Jinping.

Questionado sobre se o presidente argentino Javier Milei também pediu o encontro, o embaixador voltou a dizer: "Eu tenho a impressão de que todos pediram bilaterais". No mês passado, o Broadcast registrou que um encontro dos dois líderes sul-americanos era visto como "improvável" pelo Itamaraty. Lyrio disse que a agenda do presidente ainda está em construção. "Depende também da chegada dos presidentes ao Rio. Obviamente, quem chega mais cedo, tem mais chance", considerou.