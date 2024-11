Freiburg perde pênalti e empata sem gols com Union Berlin no Alemão

O goleiro dinamarquês Frederik Ronnow garantiu um ponto para o Union Berlin ao defender um pênalti no empate em casa com o Freiburg em 0 a 0 nesta sexta-feira (8), no jogo que abriu a 10ª rodada do Campeonato Alemão.

Com o resultado, o Freiburg fica na quarta colocação com 17 pontos, seis atrás do líder Bayern de Munique, que no sábado visita o St Pauli (15º).

Por sua vez, o Union Berlin se mantém em sétimo na tabela, com 16 pontos.