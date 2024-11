Empresário vinculado ao PCC é executado no aeroporto de São Paulo

Um empresário foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (8) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

A vítima é o agente imobiliário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, segundo confirmou à AFP a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O empresário assinou em 2023 um acordo de delação premiada com o Ministério Público (MP) para entregar supostos esquemas de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior organização criminosa do Brasil, com atuação principalmente no estado de São Paulo.