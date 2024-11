Eleições EUA: Governo Trump formará departamento comandado por Elon Musk

Suas ações inspiraram outras empresas do setor a tentarem as mesmas medidas e foram citadas por eleitores do republicano como forma de melhorar o governo americano.

As atitudes do empresário de tecnologia quanto a suas empresas - Tesla, SpaceX e a rede X - têm sido drásticas para aumentar a eficiência das companhias, que agora hoje são líderes de seus setores no caso da Tesla e SpaceX. Na sua aquisição do antigo Twitter, Musk cortou 80% da força de trabalho, mesmo sob críticas de como tratava os funcionários.

Em conversas sobre seu papel no novo Departamento de Eficiência Governamental, ou DOGE, o bilionário acredita que poderia cortar US$ 2 trilhões do orçamento federal - cerca de um terço do dinheiro que o governo gastou no ano fiscal encerrado em 30 de setembro. É importante destacar que os déficits aumentaram para US$ 1,8 bilhão no último ano do governo Trump.

Com a conquista do Senado pelo partido republicano, que também pode obter maioria do Congresso, a nova administração teria a oportunidade de cortar gastos com pouca oposição. Mesmo que o Congresso não aprove os cortes, apoiadores do ex-presidente disseram que haveria manobras semelhantes para reduzir regulamentações.