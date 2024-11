City e Aston Villa tentam reencontrar vitória na 11ª rodada do Inglês

Depois de três derrotas consecutivas, levando em conta todas as competições, Manchester City (2º) e Aston Villa (6º) jogam neste sábado pela 11ª rodada do Campeonato Inglês e querem voltar a vencer.

Antes, o City havia sido eliminado na semana passada da Copa da Liga Inglesa pelo Tottenham (2 a 1) e no último fim de semana foi derrotado pelo Bournemouth (2 a 1) no Inglês.

Em Old Trafford, o Manchester United (13º) enfrenta o Leicester (15º) com a missão de somar os três pontos e dar uma boa despedida ao técnico interino Ruud Van Nistelrooy, que no início da semana que vem deixará o cargo para a chegada do português Rúben Amorim, de saída do Sporting de Lisboa.

Os 'Red Devils' já venceram o Leicester na semana passada, por 5 a 2, em duelo pela Copa da Liga.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: