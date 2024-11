Bolivianos veneram crânios humanos com música e oferendas na Festa das Ñatitas

Há mais de três décadas, a cada oito de novembro na Bolívia, Carmen Rejas chega ao Cemitério Geral de La Paz acompanhada de Ana e Susana, dois crânios desenterrados que enfeitou com coroas de flores para celebrar a Festa das Ñatitas.

As "ñatitas" - como são chamados os crânios humanos - são veneradas nesta cidade de maioria católica em um rito sincrético que combina as tradições ancestrais indígenas com a religião cristã.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Susana foi uma amiga da família de Carmen e Ana a ajudou a criar seus dois filhos. Agora, Carmen, uma confeiteira de 67 anos, mantém os crânios de ambas em sua casa.