Argentina debate adoção das SAFs, já vigentes no Brasil e em países da A. Latina

Os apoiadores dizem que os clubes serão beneficiados pela entrada de capital privado, mas os detratores argumentam que os investidores ficarão com o dinheiro do futebol, deixando sem orçamento outras atividades dos clubes que dependem dessas receitas.

O presidente argentino, Javier Milei, promulgou dois decretos para fazer com que a Associação do Futebol Argentino (AFA) aceite converter os clubes em sociedades anônimas desportivas (SAD), mas ambos foram barrados pela justiça.

A Argentina vive um debate importante entre o governo que incentiva a entrada de capital privado no futebol local e os clubes desportivos, que rejeitam a ideia argumentando que é uma ameaça a seu papel social comunitário. Mas este modelo já é uma realidade no Brasil, México e Uruguai.

Enquanto Milei afirma que isso permitirá que a Argentina tenha um campeonato local "de qualidade muito melhor", o presidente da AFA, Claudio Tapia, afirma que este "não é o modelo" de futebol que levou o país a vencer recentemente a Copa do Mundo (2022) e duas edições da Copa América (2021 e 2024).

- E os rivais? -

Eterno rival da Argentina, o Brasil já aderiu ao modelo, com as chamadas Sociedades Anônimas do Futebol (SAF), aprovado pelo Congresso em 2021 para facilitar o resgate de clubes com problemas financeiros e recolocar suas contas em ordem.