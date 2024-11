Zelensky alerta que fazer concessões à Rússia seria um 'suicídio' para a Europa

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertou nesta quinta-feira (7) que fazer concessões à Rússia poderia ser um "suicídio" para a Europa, pouco depois de Moscou ter instado as potências ocidentais a negociar sob pena da "destruição do povo ucraniano".

"Falei com [o presidente eleito] Trump [...] foi uma boa conversa produtiva, mas não podemos dizer quais ações específicas ele tomará", declarou Zelensky.

Mais de dois anos e meio após o início da invasão russa da Ucrânia, Moscou está em uma posição de força no front leste, onde seu Exército avança cada vez mais rápido contra tropas ucranianas, menores e menos equipadas.

O mandatário ucraniano também lembrou que as forças russas receberam, segundo Kiev e as potências ocidentais, um reforço de pelo menos 10 mil soldados norte-coreanos.

Zelensky viajou para a Hungria para uma reunião com líderes europeus, onde disse que os laços com os Estados Unidos e a Europa não devem ser "perdidos" após a vitória do republicano.

- "Destruição do povo" -