Venezuela e Rússia assinam acordos de 'inteligência' contra 'espionagem'

Venezuela e Rússia assinaram, nesta quinta-feira (7), novos acordos de "inteligência" contra "espionagem" e no setor energético durante um encontro em Caracas liderado pela vice-presidente do país caribenho, Delcy Rodríguez, e um dos vice-primeiros-ministros russos, Dmitry Chernishenko.

As partes assinaram um documento para a cooperação no "uso de drones" e em "temas de inteligência e contrainteligência contra o espionagem", informou o moderador da reunião de "alto nível".

Chernishenko ressaltou a disposição de seu país em suprir "plenamente" as "necessidades das forças armadas venezuelanas" com exemplares "mais sofisticados de armamento e maquinário militar", de acordo com a tradução do canal estatal VTV.