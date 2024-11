Swiatek vence Kasatkina e espera para saber vai à semifinal do WTA Finals

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, venceu com tranquilidade a russa Daria Kasatkina (N.9) em seu último jogo da fase de grupos do WTA Finals, nesta quinta-feira (7), mas precisa esperar para saber se avança à semifinal do torneio.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-0, em apenas 51 minutos, e agora depende do resultado do duelo entre a americana Coco Gauff (N.3) e a tcheca Barbora Krejcikova (N.13).

