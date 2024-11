Putin parabeniza Trump e diz que está disposto a retomar contato com republicano

Trump, por sua vez, sugeriu que provavelmente vai falar com Putin, segundo a NBC News. O republicano disse ter falado "provavelmente" com 70 líderes mundiais desde sua vitória eleitoral, mas ainda não conversou com Putin. "Acho que falaremos", disse.

Em seus primeiros comentários sobre o resultado das eleições americanas, Putin ainda parabenizou Trump e elogiou a coragem do republicano durante a tentativa de assassinato em julho. "Seu comportamento no momento de uma tentativa contra sua vida me impressionou. Ele se mostrou um homem corajoso", disse Putin. "Ele se manifestou de maneira muito correta, bravamente, como um homem", acrescentou.

Quanto ao que espera de uma segunda administração Trump, Putin afirmou: "Não sei o que vai acontecer agora. Não faço ideia". Embora Trump seja conhecido por sua admiração por Putin, o líder russo destacou repetidamente que, durante o primeiro mandato de Trump, houve "tantas restrições e sanções contra a Rússia como nenhum outro presidente já havia introduzido antes dele."

Desde o início da guerra na Ucrânia, o governo de Joe Biden manteve política de forte apoio a Kiev, com fornecimento de armas e outros recursos para que as tropas de Volodmir Zelenski enfrentassem a Rússia. Mas Trump, que é crítico ao gasto que os Estados Unidos têm com a defesa de seus aliados, sugeriu que diminuiria tal apoio, o que é visto com bons olhos pela Rússia.