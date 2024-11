Por que israelenses comemoram vitória de Trump?

No entanto, muitos destacam a imprevisibilidade do futuro presidente americano, cuja política diplomática ficou marcada pelo isolacionismo e a confrontação durante seu primeiro mandato (2017-2021).

Durante seu primeiro mandato, os diplomatas americanos impulsionaram os Acordos de Abraão, que permitiram normalizar as relações de Israel com vários países árabes, o que muitos israelenses veem como uma maneira de garantir a segurança de seu país.

A nível internacional, vários analistas consideram que Trump favorecerá os interesses de Israel.

Para Yonatan Freeman, especialista em Relações Internacionais da Universidade Hebraica, "levando em consideração o que (Trump) disse e fez, espera-se que seja mais duro com o Irã", inimigo comum de Israel e EUA e aliado do Hamas na Faixa de Gaza e do Hezbollah no Líbano.

Freeman prevê a abertura de negociações impulsionadas pelos Estados Unidos para "um melhor acordo para a segurança de Israel".