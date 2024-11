Onze corpos são encontrados dentro de carro no sul do México

Corpos de 11 pessoas, incluindo duas mulheres e duas crianças, foram encontrados dentro de uma caminhonete abandonada em uma estrada que leva à cidade turística de Acapulco, no sul do México, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (6).

O Ministério Público do estado de Guerrero afirmou em comunicado que está "investigando o homicídio qualificado de 11 pessoas" e detalhou que o descobrimento dos corpos foi reportado na noite de quarta-feira.

