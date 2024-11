Número de mortos em bombardeios russos no sul da Ucrânia sobe para quatro

O número de mortos em um bombardeio russo na cidade ucraniana de Zaporizhzhia subiu para quatro mortos e outras duas pessoas morreram em outro ataque em Donetsk, no front leste.

As forças russas, que lançaram uma invasão contra a ex-república soviética em fevereiro de 2022, intensificaram os seus ataques a Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, e avançam no leste, na zona industrial de Donetsk.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O número de mortos como resultado dos ataques da Rússia em Zaporizhzhia subiu para quatro. Dezoito pessoas ficaram feridas", informaram os serviços de emergência ucranianos em um comunicado publicado nas redes sociais.