No Líbano, ataques aéreos de Israel atingem subúrbio de Beirute

Novos ataques aéreos de grande escala atingiram um subúrbio de Beirute na manhã desta quinta-feira, 7, incluindo um local adjacente ao único aeroporto internacional do Líbano. Antes da ofensiva, o exército israelense emitiu um aviso de evacuação, sob o argumento de que haveria instalações do Hezbollah no local.

O líder do Hezbollah, Naim Kassem, disse em discurso na quarta-feira, 6, que o grupo militante libanês está aberto para negociações de cessar-fogo apenas quando "o inimigo parar sua agressão".

Também nesta quinta, o exército israelense anunciou a expansão da operação terrestre que já dura um mês no norte da Faixa de Gaza, com o objetivo de incluir parte de Beit Lahiya, que foi fortemente bombardeada desde os primeiros dias da guerra.