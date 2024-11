Milhares de pessoas são evacuadas devido a incêndio na Califórnia

O fogo, que começou na manhã de quarta-feira no condado de Ventura, ao norte de Los Angeles, já devastaram vários bairros e destruíram edificações, mas as autoridades ainda não conseguiram contabilizar os danos iniciais.

Um intenso incêndio florestal que se espalhou rapidamente obrigou nesta quinta-feira (7) milhares de pessoas a desocuparem suas casas em apenas 24 horas no sul da Califórnia, onde centenas de bombeiros lutam contra as chamas.

Outro residente contou à emissora KTLA que abandonou sua casa de 27 anos com sua família e, posteriormente, soube que ela havia sido destruída pelas chamas.

"Não sobrou nada", disse, com a voz embargada. "Não sobrou nada."

"Estamos combatendo o fogo há 26 horas, e colocamos todos esses caminhões nos hidrantes, e secamos as reservas de água", disse Gardner a jornalistas.

Cerca de 70 mil pessoas na região ficaram sem eletricidade devido a cortes preventivos, segundo a fornecedora Southland. A medida, comum durante incêndios para evitar novas chamas com a queda de postes, pode ser ampliada.

As causas do incêndio estão sob investigação, mas especialistas climáticos explicaram que as chamas começaram exatamente quando a região estava sob um exacerbado alerta vermelho.

"O que significa ventos muito fortes, umidade muito baixa e muito combustível", explicou Rich Thompson, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos.