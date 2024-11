Lazio vence Porto (2-1) e assume liderança isolada da Liga Europa

A Lazio venceu o Porto por 2 a 1 nesta quinta-feira (7), em Roma, e se isolou na liderança da Liga Europa como única equipe com 100% de aproveitamento depois de quatro rodadas.

O time italiano abriu o placar pouco antes do intervalo com o zagueiro Alessio Romagnoli (45'+5), mas os portugueses empataram no segundo tempo com o volante Stephen Eustaquio (66').

Nos acréscimos, o atacante espanhol Pedro decretou a vitória da Lazio (90'+2), que lidera a fase de liga com 12 pontos, dois a mais que cinco equipes que somam três vitórias e um empate: Ajax (2º), Galatasaray (3º), Eintracht Frankfurt (4º), Anderlecht (5º) e Athletic Bilbao (6º).